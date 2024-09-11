Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:30

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 11 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Михаил Науменков (ХК «Салават Юлаев»).
Фото ХК «Салават Юлаев»
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 11 сентября. Игра состоится в УСА «Уфа Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Автомобилист» можно на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — в 18.45 по местному времени.

В истории личных встреч в сезоне-2023/2024 екатеринбургский клуб выиграл в трех из четырех матчей.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дана Уайт не включил Хабиба в список лучших бойцов UFC
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Лучший игрок Семака не успевает восстановиться. Что происходит в ЦСКА и «Зените» накануне их матча
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя