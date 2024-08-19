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Сегодня, 18:15

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в Кубке Республики Башкортостан 19 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Севостьянов (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист», Global Look Press
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«Салават Юлаев» встретится с «Автомобилистом» в рамках FONBET Кубка Республики Башкортостан в понедельник, 19 августа. Матч состоится на льду «Уфа-Арены» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию встречи можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ХК «Салават Юлаев». Также игру «Салават Юлаев» — «Автомобилист» покажут на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Ежегодный предсезонный Кубок Республики Башкортостан проходит с 15 по 19 августа 2024 года в Уфе. В турнире принимают участие «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».

КХЛ сезона-2024/25 начнется 3 сентября. Башкортостанская команда вылетела из 1/8 Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Клуб из Екатеринбурга дошел до 1/2 финала плей офф КХЛ. Этот результат стал лучшим в истории команды.

Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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