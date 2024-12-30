Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:41

«Салават Юлаев» разгромил «Барыс», Ливо сделал хет-трик

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» дома разгромил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:0.

Хет-трик оформил Джошуа Ливо, гол и две результативные передачи на счету Шелдона Ремпала.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимский клуб набрал 56 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции.

«Барыс» с 23 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ливо — 24 (Тодд, Хафизуллин), 0:25 — 1:0. Тодд — 11 (Уилсон, Цулыгин), 11:11 — 2:0. Зоркин — 3 (Сучков, Ефремов), 18:33 — 3:0. Ливо — 25 (бол., Ремпал), 26:26 — 4:0. Ливо — 26 (Ремпал), 39:41 — 5:0. Ремпал — 15 (мен., Зоркин, Ефремов), 49:37 — 6:0.

Вратари: Вязовой — Шутов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 45 (18+14+13) — 17 (2+8+7).

Судьи: Акузовский, Васильев.

30 декабря. Уфа. Уфа-Арена.

1
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Белорусские спортсмены примут участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Уткин, Дмитриева, Буре, Писеев… Кто из звезд российского спорта умер в 2024 году
Сегодня
Вчера
Неделя