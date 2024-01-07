«Салават Юлаев» обыграл «Барыс»

«Салават Юлаев» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев дубли оформили Матвей Гуськов и Джошуа Лейво. По две голевые передачи отдали Алексей Пустозеров и Александр Шаров. У гостей шайбы забросили Самат Данияр, Даниил Апальков и Энтони Камара.

«Салават Юлаев» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы одержали третью победу подряд.

«Барыс» с 39 очками — на 11-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы: Сучков — 7 (Шаров, Башкиров), 4:17 — 1:0. Ливо — 10 (Дроздов, Ефремов), 23:54 — 2:0. Ливо — 11 (бол.), 32:17 — 3:0. Камара — 13 (бол., Старченко, Шестаков), 38:46 — 3:1. Пименов — 7 (Гуськов, Науменков), 39:59 — 4:1. Данияр — 2 (Камара, Шалапов), 45:33 — 4:2. Гуськов — 2 (Пустозеров, Шаров), 50:34 — 5:2. Апальков — 4, 59:52 — 5:3.

Вратари: Ежов — Шутов.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 51 (15+26+10) — 28 (11+6+11).

Судьи: Дударов, Светилов.

7 января. Уфа. Уфа-Арена. 8487 зрителей