7 января «Салават Юлаев» дома на территории «Уфа-Арена» сыграет против казахстанского «Барыса» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Салават Юлаев» — «Барыс» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск для всех пользователей с подпиской. Начало — в 14.15 мск. Посмотреть игру также можно будет на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Барыс» с помощью матч-центра «СЭ».

«Салават Юлаев» под руководством тренера Виктора Козлова набрал 61 балл, располагаясь на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на 11-й строчке с 39 очками на «Востоке».

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