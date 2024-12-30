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Сегодня, 13:00

«Салават Юлаев» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Барыс» проведут матч в чемпионате КХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram
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«Салават Юлаев» и «Барыс» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Игра на «Уфа-Арене» в столице республики Башкортостан начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляцию матчах КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск». Также прямой эфир проведет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд смогут посмотреть игру на уфимском телеканале «БСТ» и казахстанском канале «Qazsport».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Барыс» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Салават Юлаев» набрал 54 очка в 38 играх, у «Барыса» — 42 матча и 24 очка.

Матч «Салават Юлаев» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
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