«Салават Юлаев» и «Барыс» проведут матч в чемпионате КХЛ 30 декабря

«Салават Юлаев» и «Барыс» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Игра на «Уфа-Арене» в столице республики Башкортостан начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляцию матчах КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск». Также прямой эфир проведет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд смогут посмотреть игру на уфимском телеканале «БСТ» и казахстанском канале «Qazsport».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Барыс» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Салават Юлаев» набрал 54 очка в 38 играх, у «Барыса» — 42 матча и 24 очка.

Матч «Салават Юлаев» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.