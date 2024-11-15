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15 ноября, 23:45

«Салават Юлаев» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Салават Юлаев» дома победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев

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