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Сегодня, 16:10

«Салават Юлаев» был заинтересован в канадском защитнике Бэрри, который сейчас играет в «Калгари»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал интерес в минувшее межсезонье к канадскому защитнику Тайсону Бэрри, который сейчас выступает за «Калгари».

— Да, был вариант. Насколько реально было его привезти? Очень реально. Мы направляли его агенту свои предложения и проекты контракта. Шло обсуждение. Надеялись на этот трансфер. Потом игроку поступило предложение из НХЛ, и он принял решение остаться в Северной Америке. Не знаю, может быть, сейчас бы он принял другое решение.

— То есть он в последний момент отказался ехать, получается?

— Принципиального отказа не было. Просто у него появилось предложение в НХЛ, которое поступило к нему не сразу. Мы стали искать дальше. Всегда хочется подписать иностранца, который был бы яркой личностью, ярким игроком. Если уж приглашать легионера, то уж точно достойного.

Джош Ливо. «Сначала поборемся за Кубок Гагарина, а потом — за Ливо». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева»

ХК Салават Юлаев
Ринат Баширов
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