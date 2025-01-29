«Салават Юлаев» был заинтересован в канадском защитнике Бэрри, который сейчас играет в «Калгари»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал интерес в минувшее межсезонье к канадскому защитнику Тайсону Бэрри, который сейчас выступает за «Калгари».

— Да, был вариант. Насколько реально было его привезти? Очень реально. Мы направляли его агенту свои предложения и проекты контракта. Шло обсуждение. Надеялись на этот трансфер. Потом игроку поступило предложение из НХЛ, и он принял решение остаться в Северной Америке. Не знаю, может быть, сейчас бы он принял другое решение.

— То есть он в последний момент отказался ехать, получается?

— Принципиального отказа не было. Просто у него появилось предложение в НХЛ, которое поступило к нему не сразу. Мы стали искать дальше. Всегда хочется подписать иностранца, который был бы яркой личностью, ярким игроком. Если уж приглашать легионера, то уж точно достойного.