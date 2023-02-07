«Салават Юлаев» в овертайме обыграл ЦСКА

Сегодня, 19:13
«Салават Юлаев» дома обыграл ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе хозяев забили Григорий Панин и Александр Хмелевский, который отличился в овертайме. У гостей отметился Сергей Плотников.
«Салават Юлаев» с 71 очком занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками — на второй строчке «Запада».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Панин — 5 (Пименов, Алалыкин), 8:04 — 1:0. Плотников — 18 (Нестеров, Мамин), 50:11 — 1:1. Хмелевский — 21 (п.в., Антипин, Башкиров), 60:18 — 2:1.
Вратари: Ежов — Шарыченков (60:10).
Штраф: 6 — 0.
Броски: 27 (11+8+7+1) — 33 (7+7+19+0).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
7 февраля. Уфа. Уфа-Арена.