«Салават Юлаев» в овертайме обыграл ЦСКА

«Салават Юлаев» дома обыграл ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев забили Григорий Панин и Александр Хмелевский, который отличился в овертайме. У гостей отметился Сергей Плотников.

«Салават Юлаев» с 71 очком занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками — на второй строчке «Запада».

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«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Панин — 5 (Пименов, Алалыкин), 8:04 — 1:0. Плотников — 18 (Нестеров, Мамин), 50:11 — 1:1. Хмелевский — 21 (п.в., Антипин, Башкиров), 60:18 — 2:1.

Вратари: Ежов — Шарыченков (60:10).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 27 (11+8+7+1) — 33 (7+7+19+0).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

7 февраля. Уфа. Уфа-Арена.