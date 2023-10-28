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Сегодня, 16:47

Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Салават»

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«Салават Юлаев» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» (1:2). Бело-голубые одержали пятую победу подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ильенко — 3 (бол., Менелл, Уил), 8:37 — 0:1. Кулемин — 4 (мен., Хафизуллин, Дроздов), 9:54 — 1:1. О`Делл — 11 (бол., Менелл, Гусев), 47:23 — 1:2.

Вратари: Самонов (Ежов, 51:06, Самонов, 51:45, 57:55) — Коновалов.

Штраф: 11 — 16.

Броски: 28 (9+9+10) — 30 (9+13+8).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

28 октября. Уфа. Уфа-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
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