Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Салават»

Сегодня, 16:47
«Салават Юлаев» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» (1:2). Бело-голубые одержали пятую победу подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ильенко — 3 (бол., Менелл, Уил), 8:37 — 0:1. Кулемин — 4 (мен., Хафизуллин, Дроздов), 9:54 — 1:1. О`Делл — 11 (бол., Менелл, Гусев), 47:23 — 1:2.
Вратари: Самонов (Ежов, 51:06, Самонов, 51:45, 57:55) — Коновалов.
Штраф: 11 — 16.
Броски: 28 (9+9+10) — 30 (9+13+8).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
28 октября. Уфа. Уфа-Арена.