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Сегодня, 19:16

«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал восьмиматчевую серию поражений

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Куньлунь» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе «Уфа-Арена»,

За китайский клуб забили Джемель Смит и Цзян Фу. У команды из Уфы единственный гол на счету Ивана Дроздова.

«Куньлунь» прервал восьмиматчевую серию поражений и поднялся на девятое место (38 очков в 50 матчах) в турнирной таблице «Запада». «Салават Юлаев» находится на третье строчке «Востока» с 63 баллами в 48 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Дж. Смит — 5 (бол., Граовац, С. Фу), 16:52 — 0:1. Дроздов — 18 (Хмелевский), 17:38 — 1:1. С. Фу — 6 (П. Фу, Фрэм), 22:53 — 1:2.

Вратари: Ежов (56:01 — 59:19, 58:48) — Джурасик.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 36 (15+8+13) — 27 (11+7+9).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

9 января. Уфа. Уфа-Арена.

Источник: Таблица КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Салават Юлаев
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