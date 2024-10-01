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Сегодня, 15:10

«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Салават Юлаев» и «Куньлунь» сыграют в чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Салават Юлаев» и «Куньлунь» проведут матч ФОНБЕТ чемпионат КХЛ во вторник, 1 октября. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана, начало — в 17.00 по московскому времени.

Транслировать матч «Салават Юлаев» — «Куньлунь» в прямом эфире будет канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Также смотреть прямой эфир можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по подписке).

Кроме того, противостояние в Уфе будет показывать телеканал «БСТ» (начало эфира в 18.45 по местному времени) для жителей региона.

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Куньлунь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ уфимцы провели 8 матчей и набрали 12 очков, у «Куньлуня» — 10 матчей и 8 очков.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Салават Юлаев

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