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Сегодня, 11:30

«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ 9 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Михаил Науменков (ХК «Салават Юлаев»).
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунем» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 9 января. Игра пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Куньлунь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Республики Башкортостан трансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начнется эфир — в 18.45 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Салават Юлаев
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