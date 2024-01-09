«Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунем» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 9 января. Игра пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Куньлунь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Республики Башкортостан трансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начнется эфир — в 18.45 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика