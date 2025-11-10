Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

10 ноября, 14:00

«Салават Юлаев» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктор Козлов, главный тренер «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Лада

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Башкортостана трансляция будет на телеканале «БСТ» (начало трансляции — в 19.00 по местному времени).

Уфимская команда набрала 20 очков в 23 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. Тольяттинцы с 17 очками в 24 играх располагаются на 10-й строчке на «Западе».

Матч «Салават Юлаев» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Telegram Дзен Max
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя