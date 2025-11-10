«Салават Юлаев» уступил «Ладе» в домашнем матче

10 ноября, 19:14
«Салават Юлаев» на своем льду проиграл «Ладе» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:5.
Голы хозяев забили Джек Родуолд, Григорий Панин и Егор Сучков. У гостей отличились Андрей Обидин, Никита Михайлов (дубль), Кирилл Жуков и Мак Холлоуэлл, на счету которого также результативная передача.
«Салават Юлаев» с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Лады» 19 очков и 10-я позиция на «Западе».
Следующий матч уфимцы проведут дома против СКА, а тольяттинская команда на выезде сыграет против «Металлурга». Обе встречи пройдут 12 ноября.
spartsmen
матрасы удалением лады за нападение на вратаря снизослали божий гнев на сксю...
10.11.2025