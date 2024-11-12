«Салават Юлаев» примет «Ладу» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 12 ноября, на льду «Уфа-Арены» в столице Республики Башкортостан. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч «Салават Юлаев» — «Лада» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция состоится на телеканалах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Кроме того, в Уфе матч покажет местный телеканал «БСТ», эфир начнется в 18.45 по местному времени.

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Лада» можно искать в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Салават» набрал 29 очков в 22 играх, предыдущим соперником уфимцев было «Торпедо» (3:2 Б). У «Лады» — 23 очка в 23 матчах, позавчера тольяттинцы уступили ЦСКА в Москве (1:4).

Матч «Салават Юлаев» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс