2 ноября, 11:45

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Локомотив» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктор Козлов, главный тренер «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» и «Локомотив» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на льду «Уфы Арены» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 14:30. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Локомотив

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля могут следить за игрой своей команды на телеканале «Первый Ярославский».

Команда из Уфы набрала 18 очков в 20 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции. Железнодорожники с 30 очками в 21 играх идут на первой строчке «Запада».

