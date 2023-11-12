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Сегодня, 16:50

«Локомотив» в гостях обыграл «Салават Юлаев»

Виктория Кравченко
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«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У победителей голами отметились Даниил Бут, оформивший дубль, и Дмитрий Симашев. У хозяев единственную шайбу забил Павел Коледов.

«Локомотив» занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 38 очков, «Салават Юлаев» (35) остался на 6-й строчке на «Востоке».

16 ноября «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», «Салават Юлаев» 14-го встретится с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Коледов — 2 (Пустозеров, Кузьмин), 22:26 — 1:0. Бут — 4 (Чехович, Андронов), 23:10 — 1:1. Симашев — 1 (Андронов, Шалунов), 44:04 — 1:2. Бут — 5 (Андронов), 49:34 — 1:3.

Вратари: Самонов (56:54) — Исаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (12+6+10) — 36 (9+16+11).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

12 ноября. Уфа. Уфа-Арена. 8211 зрителей.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
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