«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в Уфе, Шалунов набрал три очка

2 ноября, 16:42
«Салават Юлаев» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ проиграл «Локомотиву» — 1:4. Нападающий гостей Максим Шалунов набрал 3 (1+2) очка.
Ярославцы прервали 5-матчевую победную серию уфимцев.
«Салават» (18 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив» (32) — первый на «Западе».
Паснаход
канадский сильнее, получается
02.11.2025
Rishat Gafarov
Локомотив играл больше в канадский хоккей, а Салават Юлаев пытался в советский
02.11.2025
Паснаход
соотношение бросков красноречиво свидетельствует об обратном
02.11.2025
Rishat Gafarov
Салават Юлаев играл достойно. Много нереализованных моментов
02.11.2025
capitan76
Солидно!
02.11.2025