Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

2 ноября, 16:42

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в Уфе, Шалунов набрал три очка

Фото ХК «Локомотив»

«Салават Юлаев» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ проиграл «Локомотиву» — 1:4. Нападающий гостей Максим Шалунов набрал 3 (1+2) очка.

Ярославцы прервали 5-матчевую победную серию уфимцев.

«Салават» (18 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив» (32) — первый на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 14:30. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Локомотив
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2025-2026/?type=conference
5

  • Паснаход

    канадский сильнее, получается

    02.11.2025

  • Rishat Gafarov

    Локомотив играл больше в канадский хоккей, а Салават Юлаев пытался в советский

    02.11.2025

  • Паснаход

    соотношение бросков красноречиво свидетельствует об обратном

    02.11.2025

  • Rishat Gafarov

    Салават Юлаев играл достойно. Много нереализованных моментов

    02.11.2025

  • capitan76

    Солидно!

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
    ХК Салават Юлаев
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя