«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в Уфе, Шалунов набрал три очка

«Салават» (18 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив» (32) — первый на «Западе».

Rishat Gafarov

Локомотив играл больше в канадский хоккей, а Салават Юлаев пытался в советский

02.11.2025