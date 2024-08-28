«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Магнитку» на Мемориале Ромазана

«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Магнитку» в матче на Мемориале имени Ивана Ромазана — 3:2.

У команды из Уфы в основное время отличились Булат Ахсянов и Артем Набиев. За фарм-клуб «Металлурга» голы забили Евгений Григоренко и Борис Осипович. Победный буллит на счету форварда «Салавата» Александра Черного.

Вечером в среду в Магнитогорске также состоится матч между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Начало — в 17.00 по мск.

Мемориал И. Ромазана

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ахсянов — 1 (Старков), 3:35 — 1:0. Григоренко — 1 (Галенюк, Ткач), 21:57 — 1:1. Набиев — 1 (мен., Загребин), 30:41 — 2:1. Осипович — 1 (Зимин, Рыбин ), 32:36 — 2:2.

Победный буллит: Черный.

Вратари: Вязовой — Подскребалин.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 26 (8+13+3+2) — 32 (11+10+7+4).

Судьи: Беляев, Бондарь.

28 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.