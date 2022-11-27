Сегодня, 16:42
«Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами в составе магнитогорского клуба отметились Семен Кошелев, Егор Коробкин и Филипп Майе. За команду из Уфы забил Глеб Кузьмин.
«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» и занимает второе место на Востоке с 48 очками в 34 матчах.
«Салават Юлаев» находится на пятой строчке, набрав 43 очка в 35 играх.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Кузьмин — 1 (Аймурзин), 10:42 — 1:0. Кошелев — 8 (Никонцев), 25:55 — 1:1. Коробкин — 8 (Акользин, Фисенко), 43:06 — 1:2. Майе — 15 (п.в., Лайпсик), 59:07 — 1:3.
Вратари: Кареев (58:34 — 59:07) — Паскуале.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (7+6+7) — 24 (9+5+10).
Судьи: Раводин, Ромасько.
27 ноября. Уфа. Уфа-Арена.