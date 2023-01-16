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Сегодня, 19:11

Дубль Голдобина принес «Металлургу» победу над «Салаватом Юлаевым»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» в гостях одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» — 3:2.

В составе победителей дубль оформил нападающий Николай Голдобин. Также в этом матче отличился форвард «Магнитки» Филипп Майе.

За «Салават» забивали нападающие Иван Дроздов и Николай Кулемин.

«Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и набрал 65 очков, поднявшись на третье место в Восточной конференции. Команда проводила первую игру после того, как в тренерский штаб вошел Равиль Гусманов.

«Салават Юлаев» опустился на пятое место на Востоке (63 очка).

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Голы: Дроздов — 11 (бол., Хмелевский, Шмелев), 20:48 — 1:0. Голдобин — 14 (Зернов), 47:09 — 1:1. Майе — 19 (Лайпсик, Яковлев), 49:01 — 1:2. Голдобин — 15 (Зернов), 51:22 — 1:3. Кулемин — 10 (Кадейкин, Шмелев), 53:01 — 2:3.

Вратари: Ежов (54:33 — 54:54, 55:45 — 56:47, 57:55 — 58:27, 59:45) — Паскуале.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (9+7+8) — 30 (11+7+12).

Судьи: Беляев, Гашилов.

16 января. Уфа. Уфа-Арена. 6153 зрителя.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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