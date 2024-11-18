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«Салават Юлаев» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Металлург» проведут матч в КХЛ 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ состоится в понедельник, 18 ноября. Начало игры на льду «Уфа-Арены» в столице Башкортостана — 17.00 по московскому времени.

Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на каналах «Матч ТВ», «КХЛ Prime», официальном сайте лиги и сайте matchtv.ru. Жителю регионов команд могут посмотреть встречу на уфимском канале «БСТ» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Металлург» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Салават Юлаев» провел 24 матча и набрал 33 очка, 15 ноября уфимцы обыграли «Барыс» (4:1). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 28 игр и 29 очков, 16 ноября магнитогорский клуб победил «Ладу» (2:1 Б).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев

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