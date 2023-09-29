«Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 29 сентября, в пятницу. Матч пройдет в УСА «Уфа-Арена» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Салават Юлаев» — «Металлург» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажут на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 16.45 мск. Также игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ транслирует сервис Кинопоиск и Окко (необходимо подключить платную подписку).

Жители республики Башкортостан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «БСТ». Начало эфира — 18.45 по местному времени.

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