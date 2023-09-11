«Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 19:16
Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу гостям принесли шайбы Никиты Гребенкина и Люка Джонсона. За уфимцев отличился Владислав Лещенко.
«Металлург» набрал 9 очков и поднялся на первое место Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 4 очками идет на шестой строчке на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Гребенкин — 3 (Маклюков, Гололобов), 14:43 — 0:1. Джонсон — 1 (Коробкин, Кошелев), 16:22 — 0:2. В. Лещенко — 1 (Шаров, Ефремов), 37:44 — 1:2.
Вратари: Самонов (58:31) — Загидулин.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 21 (8+6+7) — 27 (13+4+10).
Судьи: Раводин, Ромасько.
11 сентября. Уфа. Уфа-Арена.
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