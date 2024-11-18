«Салават Юлаев» дома уступил «Металлургу»

«Салават Юлаев» на своем льду проиграл «Металлургу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

Голы хозяев в основное время забили Александр Хмелевский и Ярослав Цулыгин. У гостей шайбы забросили Роман Канцеров и Робин Пресс. В овертайме отличился Денис Зернов с передачи Канцерова.

«Салават Юлаев» набрал 34 очка за 25 игр и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимская команда прервала серию из трех побед подряд. «Металлург» после 29 встреч располагается на пятой позиции на «Востоке» с 31 баллом.

Уфимцы 21 ноября в гостях сыграют с «Ладой». «Магнитка» днем ранее на выезде встретится с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хмелевский — 12, 10:10 — 1:0. Канцеров — 2 (бол., Вовченко, Гераськин), 11:59 — 1:1. Цулыгин — 3 (Пименов), 15:44 — 2:1. Пресс — 2 (бол., Канцеров), 29:24 — 2:2. Зернов — 3 (Канцеров), 61:38 — 2:3.

Вратари: Самонов — Смолин.

Штраф: 8 — 5.

Броски: 35 (14+14+7+0) — 26 (12+8+5+1).

Судьи: Белов, Оскирко.

18 ноября. Уфа. Уфа-Арена.