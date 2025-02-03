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Сегодня, 19:23

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на своем льду впервые за четыре сезона

Сергей Ярошенко
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:4.

У хозяев по два очка набрали Шелдон Ремпал (2+0), Михаил Науменков (0+2), Динар Хафизуллин (0+2), Александр Хмелевски (1+1) и Джошуа Ливо (1+1). Голами отметились также Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин.

У гостей дубль на счету Никиты Михайлиса, по шайбе забросили Дмитрий Моисеев и Данила Юров.

Примечательно, что ранее магнитогорцы не проигрывали «Салавату» в гостях на протяжении четырех сезонов.

Для Ливо это 40-я шайба в 46-й игре регулярного чемпионата, он забил в седьмом матче подряд. Теперь на счету форварда 62 (40+22) очко в сезоне. До повторения снайперского рекорда КХЛ — 48 шайб Сергея Мозякина в сезоне-2016/17 — канадцу осталось восемь голов.

«Салават Юлаев» набрал 69 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Металлург» с 66 очками — на 5-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)

Голы: Михайлис — 10 (бол., Орехов, Гераськин), 6:10 — 0:1. Ливо — 40 (бол., Хафизуллин), 14:06 — 1:1. Ремпал — 22 (Хмелевский, Науменков), 16:56 — 2:1. Михайлис — 11 (Яковлев, Джозефс), 21:39 — 2:2. Моисеев — 4 (Коробкин), 21:52 — 2:3. Юров — 12 (Петунин), 41:44 — 2:4. Алалыкин — 9 (Комаров), 42:17 — 3:4. Цулыгин — 5 (бол., Науменков, Тодд), 44:26 — 4:4. Ремпал — 23, 46:16 — 5:4. Хмелевский — 20 (Ливо, Хафизуллин), 57:19 — 6:4.

Вратари: Самонов — Смолин (57:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (11+3+10) — 40 (13+16+11).

Судьи: Белов, Гамалей.

3 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 8522 зрителя.

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Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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