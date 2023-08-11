«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на Кубке Республики Башкортостан

Сегодня, 19:20
«Салават Юлаев» в матче Кубка Республики Башкортостан обыграл «Металлург» — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена».
У хозяев голами отметились Алексей Василевский, Владислав Ефремов, Вячеслав Лещенко, Матвей Бабенко и Михаил Науменков. За гостей забили Никита Михайлис и Роман Канцеров.
Кубок Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Василевский — 1 (Коледов), 7:04 — 1:0. Михайлис — 1 (бол., Гребенкин, Зернов), 30:38 — 1:1. Канцеров — 1 (Паливко), 37:25 — 2:2. Ефремов — 1 (Коледов), 37:25 — 2:2. Лещенко — 1 (Шаров), 39:06 — 3:2. Бабенко — 1, 55:09 — 4:2. Науменков — 1 (Лещенко), 57:49 — 5:2.
Вратари: Ежов — Загидулин.
11 августа. Уфа. Уфа-Арена.