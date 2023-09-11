Сегодня, 15:30
«Салават Юлаев» и «Металлург» в понедельник, 11 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Уфа-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.
Смотреть матч «Салават Юлаев» — «Металлург» можно на платном телеканале КХЛ Prime. Начало трансляции — в 16.45 по московскому времени. Кроме того, трансляция игры пройдет на платформах «Кинопоиск» и Okko«ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 16.50.
Формальные события матча «Салават Юлаев» — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Жители Уфы смогут посмотреть матч «Салават Юлаев» -«Металлург» в прямом эфире на телеканале «БСТ», трансляция начнется в 18.45 по местному времени. В Магнитогорске зрители смогут посмотреть игру в прямом-эфире на телеканале «ТВ ИН», начало эфира — в 18.50.
Перед матчем «Салават Юлаев» — «Металлург» на «Уфа-Арене» будет поднят стяг Родиона Амирова. Башкирский клуб выведет из обращения 27-й номер, под которым играл ушедший из жизни 21-летний нападающий.
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|9
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|1
|3
|2
|10
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|0
|4
|2
|12
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|0
|3
|1
|11.09
|16:30
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Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|11.09
|19:00
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Локомотив – Сочи
|- : -
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|- : -