«Салават Юлаев» и «Металлург» в понедельник, 11 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Уфа-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Салават Юлаев» — «Металлург» можно на платном телеканале КХЛ Prime. Начало трансляции — в 16.45 по московскому времени. Кроме того, трансляция игры пройдет на платформах «Кинопоиск» и Okko«ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 16.50.

Формальные события матча «Салават Юлаев» — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Уфы смогут посмотреть матч «Салават Юлаев» -«Металлург» в прямом эфире на телеканале «БСТ», трансляция начнется в 18.45 по местному времени. В Магнитогорске зрители смогут посмотреть игру в прямом-эфире на телеканале «ТВ ИН», начало эфира — в 18.50.

Перед матчем «Салават Юлаев» — «Металлург» на «Уфа-Арене» будет поднят стяг Родиона Амирова. Башкирский клуб выведет из обращения 27-й номер, под которым играл ушедший из жизни 21-летний нападающий.