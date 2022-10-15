«Салават Юлаев» всухую победил «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» (4:0). В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал нападающий Сергей Шмелев.

Вратарь уфимцев Илья Ежов отразил 28 бросков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Дроздов — 2 (Мерфи, Мухамадуллин), 8:59 — 1:0. Коледов — 3 (бол., Науменков, Шмелев), 18:02 — 2:0. Пустозеров — 4 (Башкиров, Бирюков), 24:23 — 3:0. Шмелев — 7 (бол., Кадейкин, Бочаров), 38:51 — 4:0.

Вратари: Ежов — Тихомиров.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 26 (10+11+5) — 28 (6+11+11).

Судьи: Белов, Васильев.

15 октября. Уфа. Уфа-Арена.