Сегодня, 19:33
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Уфе и завершилась победой гостей — 4:3.
Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Салават Юлаев» занимает пятую строчку в Восточной конференции, набрав 33 очка в 27 играх. «Нефтехимик» идет восьмым (29 очков в 27 матчах).
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».