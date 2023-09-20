«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» дома в матче Фонбет Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев забросили Николай Кулемин, Александр Комаров, Павел Коледов и Матвей Бабенко. У гостей отличились Андрей Белозеров и Данил Шерстобитов.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в таблице Восточной конференции с 10 очками в 7 матчах. У «Нефтехимика» четвертое поражение кряду, нижнекамцы идут на последней, 12-й, строчке «Востока» с 3 очками в 8 играх.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Кулемин — 1 (бол., Дроздов, Науменков), 13:03 — 1:0. Комаров — 1 (Дроздов, Панин), 25:17 — 2:0. Белозеров — 3 (бол., Камара, Н. Якупов), 40:57 — 2:1. Шерстобитов — 1 (бол., Р. Якупов, Жукенов), 47:16 — 2:2. Коледов — 1 (бол., Науменков, Дроздов), 49:23 — 3:2. Бабенко — 1 (п.в., Пименов), 58:03 — 4:2.

Вратари: Ежов — Долганов (57:12 — 58:03).

Штраф: 45 — 20.

Броски: 22 (6+9+7) — 35 (11+5+19).

Судьи: Беляев, Морозов.

20 сентября. Уфа. Уфа-Арена. 5436 зрителей.