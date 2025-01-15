«Салават Юлаев» на своем льду разгромил «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» — 5:0.

У хозяев отметился хет-триком и результативной передачей форвард Джошуа Ливо, также по три очка на счету нападающих Скотта Уилсона (1+2) и Нэйтана Тодда (0+3). Две результативные передачи отдал защитник Никита Зоркин.

«Салават Юлаев» (60 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (40 очков) — на 10-й строчке на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Уилсон — 7 (Тодд, Цулыгин), 4:54 — 1:0. Ливо — 29 (Науменков, Зоркин), 22:10 — 2:0. Хмелевский — 18 (бол., Тодд, Ливо), 30:53 — 3:0. Ливо — 30 (Уилсон, Зоркин), 31:49 — 4:0. Ливо — 31 (Тодд, Уилсон), 44:08 — 5:0.

Вратари: Вязовой — Долганов (Озолин, 44:08).

Штраф: 28 — 45.

Броски: 25 (15+7+3) — 23 (4+13+6).

Судьи: Сергеев, Шувалов.

15 января. Уфа. Уфа-Арена. 6913 зрителей.