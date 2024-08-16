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Сегодня, 15:30

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» в Кубке Республики Башкортостан 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Огирчук (ХК «Салават Юлаев»).
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан в пятницу, 16 августа. Встреча состоится на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ХК «Салават Юлаев». Также игру покажут не телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime. Начало эфира — в 16.55 мск.

Предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 19 августа 2024 года. Участники: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Металлург», «Северсталь» и «Автомобилист».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Команда из Уфы вылетела из 1/8 Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Клубу из Нижнекамска не хватило двух очков, чтобы выйти в плей офф КХЛ.

Хоккей
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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