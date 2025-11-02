«Салават Юлаев» объявил об обмене Самонова в ЦСКА

2 ноября, 21:02
«Салават Юлаев» объявил о переходе вратаря Александра Самонова в ЦСКА.
В результате обмена уфимский клуб получил денежную компенсацию за 30-летнего россиянина.
Самонов выступал за «Салават Юлаев» с мая 2023 года. В сезоне-2025/26 голкипер принял участие в 12 матчах, его процент отраженных бросков составляет 88,6, а коэффициент надежности — 2,96. 25 октября стало известно, что вратарь запросил обмен из уфимской команды.
Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА планирует выменять Самонова и расстаться с голкипером Спенсером Мартином.
Tommy Morton
Поиграет годик-два и на пенсию. Центральный Спортивный Клуб Фраеров пора расформировывать
02.11.2025