2 ноября, 21:02

«Салават Юлаев» объявил об обмене Самонова в ЦСКА

Александр Самонов.
Фото Global Look Press

«Салават Юлаев» объявил о переходе вратаря Александра Самонова в ЦСКА.

В результате обмена уфимский клуб получил денежную компенсацию за 30-летнего россиянина.

Самонов выступал за «Салават Юлаев» с мая 2023 года. В сезоне-2025/26 голкипер принял участие в 12 матчах, его процент отраженных бросков составляет 88,6, а коэффициент надежности — 2,96. 25 октября стало известно, что вратарь запросил обмен из уфимской команды.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА планирует выменять Самонова и расстаться с голкипером Спенсером Мартином.

1

  Tommy Morton

    Поиграет годик-два и на пенсию. Центральный Спортивный Клуб Фраеров пора расформировывать

    02.11.2025

    Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    ХК ЦСКА (Москва)
    Александр Самонов
