«Салават Юлаев» объявил об обмене Самонова в ЦСКА

«Салават Юлаев» объявил о переходе вратаря Александра Самонова в ЦСКА.

В результате обмена уфимский клуб получил денежную компенсацию за 30-летнего россиянина.

Самонов выступал за «Салават Юлаев» с мая 2023 года. В сезоне-2025/26 голкипер принял участие в 12 матчах, его процент отраженных бросков составляет 88,6, а коэффициент надежности — 2,96. 25 октября стало известно, что вратарь запросил обмен из уфимской команды.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА планирует выменять Самонова и расстаться с голкипером Спенсером Мартином.