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Сегодня, 13:25

«Салават Юлаев» объявил об уходе Шмелева

Алина Савинова
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«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелевым. Ранее о вероятности расторжения соглашения между клубом и 30-летним хоккеистом сообщал «СЭ».

«Сергей Шмелев покидает «Салават Юлаев». Мы благодарим Сергея за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении уфимского клуба в Telegram-канале.

Шмелев выступал за команду из Уфы с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 6 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф КХЛ на его счету 3 встречи и 1 голевой пас.

Источник: https://t.me/hcsu61/21817
Сергей Шмелев
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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