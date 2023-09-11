«Салават Юлаев» вывел из обращения номер Родиона Амирова

«Салават Юлаев» перед началом матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» поднял под своды арены именной стяг с номером воспитанника команды Родиона Амирова.

Уфимский клуб вывел из обращения 27-й номер, под которым играл Амиров. На церемонии присутствовали семья и агент хоккеиста.

Воспитанник «Салавата Юлаева» Амиров ушел из жизни 14 августа в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

21 августа в Уфе состоялась церемония прощания с Амировым.