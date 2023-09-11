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Сегодня, 17:45

«Салават Юлаев» вывел из обращения номер Родиона Амирова

Ана Горшкова
Корреспондент
Именной стяг Родиона Амирова.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» перед началом матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» поднял под своды арены именной стяг с номером воспитанника команды Родиона Амирова.

Уфимский клуб вывел из обращения 27-й номер, под которым играл Амиров. На церемонии присутствовали семья и агент хоккеиста.

Воспитанник «Салавата Юлаева» Амиров ушел из жизни 14 августа в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

21 августа в Уфе состоялась церемония прощания с Амировым.

Родион Амиров. «Говорил, что не нужно его жалеть. Поражаюсь мужеству Родиона». Тренеры — об ушедшем из жизни Амирове
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
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11.09 16:30
Авангард – Амур
 1 : 5
11.09 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 1 : 2
11.09 19:00
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