«Салават Юлаев» подписал контракты с четырьмя игроками

«Салават Юлаев» подписал новые соглашения с вратарем Ильей Ежовым, форвардами Николаем Кулеминым и Глебом Кузьминым, и защитником Евгением Бирюковым.

Как сообщает пресс-служба, контракт с Ежовым, Кулеминым и Бирюковым рассчитаны на один год, а с Кузьминым на 2 года.

В минувшем сезоне Ежов провел в составе юлаевцев 50 матчей, одержал 24 победы, оформив 5 игр на «ноль». Кулемин сыграл 73 матча и набрал 29 (14+15) очков.

Бирюков в сезоне-2022/23 принял участие в 73 матчах и набрал 4 (0+4) очка, а Кузьмин сыграл 39 матчей и набрал 6 (1+5) очков.