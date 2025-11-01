«Салават Юлаев» подписал вратаря Коновалова

Вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 27-летний голкипер выступал за «Адмирал», в который в 2024 году перешел из московского «Динамо» в результате обмена.

Всего на счету Коновалова 239 матчей в КХЛ, 109 побед, 22 «сухих матча» и 5 (1+4) очков. Его коэффициент надежности составляет 2.26, а процент отраженных бросков — 91,7 процента.

«Салават» с 18 очками в 20 играх занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.