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Сегодня, 13:57

«Салават Юлаев» погасил долг в 1,2 миллиарда рублей

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о погашении долга. В январе 2024 года ФНС приостановила в связи с долгами операции со счетами клуба.

«КХЛ просил нас войти в сезон без долгов, сегодня мы погасили 1,2 миллиарда рублей. Сейчас правительство готовит источники финансирования», — цитирует функционера официальный сайт команды.

Прошлый сезон клуб завершил на 3-й строчке в Восточной конференции и уступили в серии первого раунда Кубка Гагарина «Трактору» со счетом 2-4.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

ХК Салават Юлаев
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