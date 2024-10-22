«Салават Юлаев» погасил игрокам команды задолженность по зарплате за сентябрь

Сегодня, 13:10
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что клуб полностью погасил задолженность по зарплате за сентябрь нынешнего года, информирует «РБК».
Ранее «СЭ» сообщал, что в «Салавата Юлаеве» появились задержки по выплате зарплаты хоккеистам команды.
Также известно, что Государственная инспекция труда в Башкирии вынесла уфимскому клубу предостережение с целью предотвратить дальнейшие нарушения.
«Салават Юлаев» располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 16 очками. В следующем матче команда из Башкортостана примет «Сочи» 22 октября.