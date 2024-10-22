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Сегодня, 13:10

«Салават Юлаев» погасил игрокам команды задолженность по зарплате за сентябрь

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что клуб полностью погасил задолженность по зарплате за сентябрь нынешнего года, информирует «РБК».

Ранее «СЭ» сообщал, что в «Салавата Юлаеве» появились задержки по выплате зарплаты хоккеистам команды.

Также известно, что Государственная инспекция труда в Башкирии вынесла уфимскому клубу предостережение с целью предотвратить дальнейшие нарушения.

Нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Шелдон Ремпал. Легионеры «Салавата» отказывались выходить на матч с «Трактором». Причина — деньги

«Салават Юлаев» располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 16 очками. В следующем матче команда из Башкортостана примет «Сочи» 22 октября.

Источник: Сайт Государственной инспекции труда
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев

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