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Сегодня, 11:52

«Салават Юлаев» расстанется с Зоркиным в случае оффершита защитнику

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», уфимский «Салават Юлаев» в случае предложения ограниченно свободному агенту Никите Зоркину от других клубов КХЛ не будет повторять его и отпустит защитника.

Причина решения — фактор агента. Интересы Зоркина представляет тот же агент, что и интересы Данила Башкирова, которому сделал оффершит «Металлурга». Ранее «СЭ» сообщал, что «Салават Юлаев» не повторил предложение и нападающий перейдет в магнитогорский клуб.

23-летний Зоркин в сезоне-2023/24 сыграл за уфимскую команду 56 матчей и набрал 9 (5+4) очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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