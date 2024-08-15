«Северсталь» обыграла «Салават Юлаев» в товарищеском матче

Сегодня, 19:16
«Северсталь» победила «Салават Юлаев» в товарищеском матче — 1:0. Игра прошла в Уфе.
Шайбу в первом периоде забросил Алексей Кручинин.
В серии буллитов точнее были хоккеисты уфимского клуба — 2:0.
4 сентября «Северсталь» сыграет в гостях с «Торпедо» в стартовом матче сезона-2024/25 регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» 5-го числа примет «Ак Барс».
Товарищеский матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Кручинин — 1 (Ильин, Барберио), 11:18 — 0:1.
Вратари: Самонов (58:20) — Самойлов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (7+13+9) — 22 (5+14+3).
Судьи: Акузовский, Лаврентьев.
15 августа. Уфа. Уфа-Арена. 5068 зрителей.