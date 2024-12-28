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Сегодня, 15:45

«Салават Юлаев» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионата КХЛ 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» встретится с «Северсталью» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 28 декабря. Игра состоится на «Уфа-Арене» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Салават Юлаев» — «Северсталь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — в 18.45 по местному времени.

Команда из Уфы в 37-ми матчах набрала 52 очка и занимает второе место в Восточной конференции. Клуб из Череповца с 48-ю очками в 38-ми играх располагается на пятой строчке на Западе.

Матч «Салават Юлаев» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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