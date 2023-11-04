Сегодня, 20:41
«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Уфе и завершилась победой хозяев — 2:0.
Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Салават Юлаев» (33 очка) после 26 игр поднялся на четвертое место в Восточной конфернеции КХЛ. Новосибирцы (27) идут девятыми после 26 матчей.
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