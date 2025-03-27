«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 27 марта. Игра состоится на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на канале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Для жителей Башкортостана трансляция состоится на телеканале БСТ. Начало эфира — в 18.45 по местному времени.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 команда из Уфы с 93 очками финишировала на втором месте в Восточной конференции, новосибирский клуб с 69 очками занял седьмое место на «Востоке».

Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс