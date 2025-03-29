«Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина в субботу, 29 марта. Игра состоится на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Салават Юлаев» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также за игрой можно следить на канале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Для жителей Башкортостана трансляция будет на телеканале БСТ. Начало эфира — в 16.15 по местному времени.

В первом матче серии уфимский клуб разгромил команду из Новосибирска со счетом 7:0.

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