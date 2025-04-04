«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в матче Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 4 апреля. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Уфе игру также будет показывать местный канал «БСТ».

После четырех матчей серии первого раунда Кубка Гагарина в этой паре счет равный — 2-2. В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, а «Сибирь» — седьмое.

Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс