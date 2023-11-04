4 ноября «Салават Юлаев» на своем льду в Уфе проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Сибирью». Субботняя игра пройдет на территории «Уфа-Арена». Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за самыми важными событиями противостояния «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 14.15 мск.

Команда Виктора Козлова занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 31 баллом. Клуб из Новосибирска располагается на девятой строчке с 27 очками Востока.

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