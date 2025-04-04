«Салават Юлаев» победил «Сибирь» в матче Кубка Гагарина, Ремпал сделал хет-трик

«Салават Юлаев» дома победил «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:2.

У хозяев три шайбы забросил Шелдон Ремпал, также отличился Деннис Ян и Джошуа Ливо. У гостей голы на счету Энди Эндроффа и Тэйлор Бек.

«Салават» вышел вперед в серии против «Сибири» — 3-2.

Шестой матч между командами пройдет в Новосибирске 6 апреля. В случае победы в нем «Салават» выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Андреофф — 1 (бол., Бек, Мерфи), 5:56 — 0:1. Ремпал — 3 (бол., Ливо, Уилсон), 19:07 — 1:1. Ремпал — 4 (Ян, Пименов), 38:03 — 2:1. Ремпал — 5 (бол., Ливо, Уилсон), 49:38 — 3:1. Ян — 1 (Зоркин, Ефремов), 51:42 — 4:1. Бек — 2 (Кара, Лукин), 56:17 — 4:2. Ливо — 1 (п.в., Уилсон), 58:25 — 5:2.

Вратари: Самонов — Костин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (9+15+10) — 19 (5+4+10).

Судьи: Гашилов, Морозов.

4 апреля. Уфа. Уфа-Арена. 8519 зрителей.

Счет в серии: 3-2